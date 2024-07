O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária deve ir à votação no plenário da Casa na semana que vem. A declaração foi dada em entrevista a jornalistas no fim da tarde desta quarta-feira (3). De acordo com Lira, o grupo de trabalho sobre a regulamentação da lei geral da reforma apresentará o relatório na manhã desta quinta-feira (4).