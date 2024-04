A equipe econômica do governo federal detalha, nesta quinta-feira (25), os principais pontos da regulamentação da reforma tributária, entregue ao Congresso pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na quarta-feira (24). O regramento está sendo esmiuçado em coletiva que conta com a presença de membros da equipe econômica, como o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Duriga.