Cassinos, bingos, jogo do bicho e corrida de cavalos: saiba o que diz o projeto aprovado na CCJ do Senado para cada modalidade

Texto, que já passou pela Câmara dos Deputados, será votado agora no plenário do Senado. Se for aceito sem mudanças, seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

20/06/2024 - 13h39min