São enganosos posts com afirmação de que "Lula parou a guerra na Faixa de Gaza". Declarações recentes do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contra a guerra ou pedidos pelo seu fim feitos no ano passado não tiveram efeito para acabar com o conflito. Atualmente, há mediação internacional para convencer Israel e Hamas a uma trégua, mas a situação segue indefinida.