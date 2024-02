Conflito no Oriente Médio EUA vetam pela terceira vez resolução da ONU pedindo cessar-fogo na Faixa de Gaza Proposta foi apresentada pela Argélia e contava com apoio dos países árabes; placar da votação entre os 15 membros da cúpula foi de 13 votos a favor, uma abstenção, do Reino Unido, e um voto contrário