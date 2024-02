A discussão sobre mudanças na chamada governança internacional, o que inclui a forma de funcionamento de instituições globais como a Organização das Nações Unidas (ONU), é o grande foco do segundo e último dia do encontro de chanceleres do G20, que reúne as principais economias do mundo, nesta quinta-feira (22), no Rio de Janeiro. A programação começou às 9h e deve se estender até as 13h, quando está prevista uma declaração à imprensa.