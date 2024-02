Ao contrário do que afirma vídeo publicado no TikTok e no Instagram, é falso que a maior parte da produção de arroz no Brasil esteja sendo vendida ao exterior e que o país pode ficar desabastecido. Ao Comprova, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) afirmou que cerca de 15% da produção nacional é exportada, enquanto o país importa aproximadamente a mesma quantidade do grão. O diretor de assuntos internacionais da Abiarroz destacou uma alta recente dos preços do alimento, provocada pela redução de áreas de produção, mas reforçou que um aumento de 400% nos preços, como afirma o vídeo investigado, não ocorrerá.