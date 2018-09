Finanças públicas Raio X das finanças do RS: como Rigotto, Yeda e Tarso administraram as contas Entre 2003 e 2014, as últimas gestões concluídas no Estado terminaram com déficit orçamentário, gastos maiores do que no início do mandato e baixo nível de investimentos, problemas que persistem na administração de José Ivo Sartori (MDB) e desafiam o futuro do RS