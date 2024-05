Finalmente, o técnico Argel Fuchs vai conseguir colocar em prática, num jogo-treino, as ideias que tem em mente para o Caxias após o adiamento de quatro jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube grená confirmou a realização de um teste diante do Glória de Vacaria, nesta quarta-feira (22), em Caxias do Sul. A partida inicia às 15h e será fechada à torcida. Apenas a imprensa poderá acompanhar a atividade.