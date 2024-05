O Caxias segue a rotina de treinamentos visando o retorno dos jogos na Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto marcado para a volta dos duelos oficiais será no dia 2 de junho, diante do Figueirense, às 19h, no Estádio Centenário, na sétima rodada da competição nacional. Até lá, o time grená ficará 35 dias sem atuar e só treinando.