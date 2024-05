O Caxias não atuará pela Série C do Campeonato Brasileiro neste mês de maio. O time grená entrou em campo pela última vez, no dia 28 de abril, no empate em 1 a 1, diante do Botafogo-PB, pela segunda rodada. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, somente os confrontos dos gaúchos foram adiados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).