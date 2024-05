Os três clubes gaúchos que disputam o Campeonato Brasileiro da Série C - Caxias, Ypiranga e São José - se uniram no mesmo chamado. Eles pedem que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adie as próximas duas rodadas da competição nacional. Apenas os jogos dos times do Rio Grande do Sul foram cancelados até o dia 27 de maio, devido às enchentes no Estado. A ideia é fazer com que o campeonato pare até esta data.