Mais uma voz se juntou a tantas outras na corrente entre atletas de futebol que pedem a paralisação dos campeonatos no Brasil em decorrência dos prejuízos causados pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Depois do zagueiro Dirceu, outra liderança do grupo do Caxias se juntou à causa. E o lateral-esquerdo Dudu Mandai foi enfático sobre a questão.