Tite faz elogios a Roger Machado, aposta em Cleber Xavier como técnico e fala da pausa na carreira

Com a cordialidade característica e o jeito simples e humilde de quem nem parece que comandou gigantes do futebol brasileiro — além do Brasil nas últimas duas Copas do Mundo — Tite recebeu a reportagem do Pioneiro em sua passagem por Caxias do Sul na semana passada. O resultado final foram quase três horas de conversa, boas lembranças dos tempos de Caxias e bastidores de uma conquista que o torcedor grená vai ter orgulho de recordar no fim deste mês.

Entre uma pausa e outra nas gravações do especial dos 25 anos do título do Caxias, nos bastidores, ainda deu tempo para o treinador revelar que mandou uma mensagem desejando boa sorte ao italiano Carlo Ancelotti, o novo comandante da Seleção Brasileira.

Além disso, Tite fez elogios a Roger Machado, treinador que vem fazendo um bom trabalho no Inter, depois de voltar ao mercado no Juventude, no ano passado.

Tite esteve no Beira-Rio na quarta-feira (28), e viu de perto a classificação colorada às oitavas de final da Libertadores na virada sobre o Bahia, por 2 a 1. Ele segue acompanhando muitos jogos. Para o treinador, o time de Roger joga um bom futebol e "até merecia ter vencido por uma diferença maior". Tite ainda elogiou a conduta e o perfil de Roger, seu ex-lateral dos tempos de Grêmio.

O ex-técnico da Seleção ainda comentou a oportunidade que seu ex-auxiliar, Cléber Xavier, e seu filho, Matheus Bachi, receberam para fazer parte da comissão técnica do Santos. Cléber como treinador e Matheus como seu auxiliar.

Segundo Tite, os dois trabalharam muito para que isso acontecesse e afirmou que não será fácil o desafio, por se tratar de um momento muito delicado envolvendo um dos grandes do futebol brasileiro. Mas gostou da postura do time na estreia de ambos diante do Grêmio, "jogando mais, mesmo perdendo a partida na Arena", conforme avaliou.

Tite ainda lembrou que passou por equipes que lutavam contra o rebaixamento cinco vezes, sendo que apenas no Atlético-MG ele não conseguiu afastar a fase de instabilidade.

Por fim, o técnico que recentemente recusou um convite do Corinthians, afirmando que precisaria cuidar de sua saúde física e mental, disse que está curtindo a família. A rotina de Tite depois de deixar o Flamengo, no ano passado, tem se dividido entre Rio de Janeiro, Porto Alegre e Caxias do Sul, locais onde o treinador mantém residências.

Ele ainda se recupera de uma cirurgia no joelho. No final de 2023, o treinador chegou a passar por um procedimento para colocar uma prótese. No final, Tite ainda brincou:

— Quando o problema do joelho passar, eu volto (risos). Logo nos vemos novamente.