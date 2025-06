Bom Dia! A terça-feira chega proporcionando esperança e alegria... Como é bom recomeçar e dar conta da nossa missão neste mundo... É certo que não vamos conseguir fazer tudo o que este dia nos pede, mas o que for feito, com certeza, será realizado com muito amor... Viver bem é uma opção, um desejo, uma escolha... Feliz dia!

"Guarda sua pedra, você também erra." (@passarinhos_no_telhado).

Julgamos e somos julgados, a todo instante. Quando se trata de emitir uma opinião ou condenar o outro, me recordo imediatamente das palavras de Jesus, que são enfáticas e certeiras: ‘quem não tiver pecado, atire a primeira pedra.’ Acontece que temos problema com a humildade e, por isso, nos sentimos no direito de julgar. Quando olhamos para nós mesmos, não nos sobra muito tempo para apontar os erros dos outros. O impulso de julgar é rápido, quase automático. Quando algo nos fere ou contraria, as pedras parecem se acumular nas mãos, prontas para o arremesso. Mas a verdade, silenciosa e inevitável, nos alcança: também erramos. E não foi uma vez só. Também ferimos, decepcionamos, desorganizamos mundos alheios. Por isso, antes de mirar o erro do outro, seria sensato lembrar-se dos próprios tropeços. Ninguém caminha por esta vida sem falhar. O caminho é feito de tentativas, e até os melhores passos deixam marcas tortas.

Leia Mais Há momentos em que o melhor cuidado com o outro é sair de cena

Quando o coração se ocupa demais em corrigir os desvios dos outros, perde a chance de acolher com mansidão as próprias fragilidades. Julgar é quase um esconderijo para quem tem medo de ser descoberto na sua imperfeição. Mas não há crescimento na rigidez. Só cresce quem é capaz de soltar a pedra e estender a compreensão. Guardar a pedra não é conivência com o erro, é reverência à humanidade comum que partilhamos. A compaixão não é fraqueza, é sabedoria. A mão que não lança a pedra, mesmo tendo o direito, é a mão que aprende a curar.