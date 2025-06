Clube português exerce opção de compra de atacante e Juventude receberá valor; saiba detalhes

Em 2022, Sorriso deixou o Estádio Alfredo Jaconi rumo ao Bragantino. O Alviverde seguiu com 25% dos direitos do jogador. Na época, a multa rescisória era R$ 7 milhões, e ele foi vendido por R$ 5 milhões.

Agora, os portugueses farão a opção de compra no valor de 1,5 milhão de Euros (aproximadamente R$ 9,8 milhões na cotação atual). Com isso, o Juventude deve receber algo em torno de R$ 2,45 milhões.

Com esses valores, Sorriso torna-se a segunda compra mais cara da história do clube português. A maior foi de 3 milhões de euros, do uruguaio Manuel Ugarte. O Bragantino já foi informado pelo Famalicão da intenção de adquirir o atacante, e o novo contrato de Sorriso será de quatro temporadas, ou seja, até 2029.

Sorriso surgiu na base alviverde. Na temporada 2020, começou a receber oportunidades do técnico Marquinhos Santos. Na temporada seguintes, se tornou um dos grandes nomes na campanha de permanência na Série A. No total, foram 50 jogos, com quatro gols marcados e quatro assistências. Em 2022, foi para o Bragantino e no começo de 2024, se transferiu para o Famalicão.