Juventude é o único serrano nas quartas de final do Gauchão Sub-20

Atacante Miguel marcou os dois gols alviverdes na última partida. Patrick Ferreira / Divulgação

No domingo (1º), a última rodada da primeira fase do Gauchão Sub-20 foi finalizada. Cinco serranos participavam da competição, porém apenas um se classificou para as quartas de final.

Confira como foi a participação dos serranos no Campeonato Gaúcho Sub-20 de 2025:

:: Apafut

Com três empates e uma vitória, a equipe terminou a fase classificatória com quatro pontos, na vice-lanterna do Grupo A. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Brasil de Farroupilha, em Caxias do Sul.

:: Brasil de Farroupilha

Finalizou o campeonato com nove pontos, vindos de duas vitórias e três empates. Poderia se classificar com uma combinação de resultados, mas não aconteceu e o time terminou em quinto do Grupo A.

:: Caxias

O Grená escapou do rebaixamento no último jogo. Precisava vencer para permanecer na Série A1, e assim o fez: superou o Ypiranga por 4 a 2, no Campo do Bangu, rebaixando o Brasil de Pelotas.

:: Esportivo

Perdendo a última partida por 2 a 0 para o São Luiz, o time não conseguiu a classificação e terminou em 5º do Grupo B, com cinco pontos, vindo de duas vitórias e um empate.

:: Juventude

Único serrano classificado, o Juventude terminou como vice líder do Grupo B, com 11 pontos, conquistados em três vitórias e dois empates. Na última partida, empatou em 2 a 2 com o Cruzeiro, fora de casa.