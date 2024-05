O Caxias entrou em campo na manhã desta sexta-feira (10) para realizar o primeiro teste após o adiamento de quatro partidas do clube na Série C 2024, devido aos estragos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Mas o jogo-treino diante do Brasil-Far, no Estádio Centenário, teve que ser cancelado logo aos 30 minutos de partida, no momento em que voltava a chover muito na região e o gramado já estava encharcado. A atividade acabou em 0 a 0.