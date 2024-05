O Caxias não voltará a campo antes do mês de junho. A equipe grená teve quatro partidas adiadas pelo Campeonato Brasileiro da Série C em virtude das enchentes e dos estragos causados pela chuva no Rio Grande do Sul. Até o dia 27 de maio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu os jogos das equipes gaúchas por competições nacionais.