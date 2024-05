Quando a chuva que atinge o Rio Grande do Sul parar e o nível das enchentes baixar, com o novo nascer do sol, a esperança voltará a brilhar em solo gaúcho. E a partir deste momento, o cenário para muitas famílias será o de reconstrução de tudo aquilo que a chuva no Estado levou de cada um. E o ex-jogador da dupla Ca-Ju, Juliano Alexandre, de 29 anos, será um destes homens que vai lutar para recuperar a vida de um familiar afetado pelos estragos.