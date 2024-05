A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se sensibilizou com a tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul e atendeu ao pedido de Juventude, Grêmio e Inter. Após um relatório enviado pela FGF, a entidade adiou todas as partidas dos gaúchos em competições nacionais até o dia 27 de maio. E o presidente da Federação, Luciano Hocsman, explicou como se definiu pela suspensão das partidas.