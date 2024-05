A confirmação do adiamento das partidas de futebol dos times gaúchos em competições nacionais foi confirmada por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta terça-feira (7). A tragédia climática que ainda afeta milhares de gaúchos fez com que a entidade máxima do futebol brasileiro acatasse a um pedido da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e adiasse todos os jogos que inicialmente estavam marcados no calendário até o dia 27 de maio.