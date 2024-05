Não há ambiente para a realização de jogos de futebol no Rio Grande do Sul em virtude dos reflexos causados pela chuva no Estado nos últimos dias. E a oficialização do adiamento das partidas da dupla Ca-Ju e dos clubes gaúchos que disputam competições nacionais ocorreu no início da tarde desta terça-feira (7). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu a um pedido dos clubes via Federação Gaúcha de Futebol e adiou os confrontos dos times do Rio Grande do Sul até o dia 27 de maio.