Os três clubes gaúchos da Série A do Brasileirão vão pedir à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a suspensão de seus jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pelo prazo de até 20 dias. A iniciativa partiu de Juventude, Grêmio e Inter e será encaminhado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) à CBF.