Os três representantes gaúchos da Série A formalizaram, em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), um pedido à CBF para que seus jogos por Brasileirão e Copa do Brasil sejam adiados em 20 dias. A solicitação dá margem para que as datas sejam alteradas em caso de necessidade. A entidade que organiza o futebol brasileiro deve oficializar na terça-feira sua posição, mas a tendência é de acatar a demanda de Grêmio, Inter e Juventude.