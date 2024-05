O elenco de jogadores do Juventude voltou aos treinamentos no último sábado. O grupo de atletas treinou por dois dias no Estádio Alfredo Jaconi. Nesta segunda-feira (6), o Centro de Treinamentos (CT) do clube recebeu as atividades do grupo profissional. Enquanto o elenco se preparava para ir ao gramado realizar o treino sob o comando do técnico Roger Machado, o executivo de futebol, Júlio Rondinelli, conversou com a imprensa. Primeiro, ele fez questão de prestar sua solidariedade a todos os atingidos pelas enchentes e as famílias que perderam entes queridos.