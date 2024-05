Somente às 23h de terça-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu adiar a partida de ida entre Inter e Juventude pela Copa do Brasil. A delegação do Alviverde tentou deixar Caxias do Sul em duas oportunidades. Na primeira vez, no começo da tarde de terça, o clube foi alertado pela Policia Rodoviária Federal (PRF) de bloqueios nas rodovias que ligam a Porto Alegre. Depois, às 17h30min, quando não chovia mais com tanta intensidade, o ônibus deixou o hotel com os atletas, a comissão técnica e staff do clube.