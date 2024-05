O ex-jogador do Juventude, Manoel da Silva Ferreira é o convidado do 55º episódio da segunda temporada do Podcast Paixão Ca-Ju. Natural de Maceió-AL, Ferreira foi atleta do alviverde na década de 1990 e, além de atuar no futebol caxiense, passou por equipes como Santos, Ferroviária, CRB, Sergipe, Santo André, Honda (JAP) e Anderlecht (BEL).