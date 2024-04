O ex-lateral Edson Kaspary é o convidado do Podcast Paixão Ca-Ju para falar sobre o título Gaúcho de 1998 com o Juventude. Ele fez parte das três maiores conquistas do clube. Quando jogador, Edson também integrou a equipe campeã da Série B de 1994 e da Copa do Brasil de 1999. Em entrevista aos jornalistas Tiago Nunes e Eduardo Costa, o lateral comentou sobre a decisão de 98 com o Inter. Após vencer por 3 a 1 no Jaconi, o time segurou um empate em 0 a 0 no Beira-Rio e comemorou o título.