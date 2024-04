Anderson Luiz de Carvalho ganhou o torcedor do Juventude rapidamente. Nenê, como ficou conhecido no mundo da bola, esbanja carisma por onde passa. Sempre sorridente, o "garotinho" alviverde está atuando pela primeira vez no Campeonato Gaúcho. Aos 42 anos, ele pretende se aposentar ao fim da temporada, mas este planejamento já foi adiado ao fim de 2023. No ano passado, o atleta tinha a intenção de pendurar as chuteiras, mas mudou de planos após o acesso à Série A com Juventude.