O zagueiro Danilo Boza está fora do jogo do título do Campeonato Gaúcho. O defensor não atuou na partida de ida da final do Gauchão, no Estádio Alfredo Jaconi, no último sábado. O confronto entre Juventude e Grêmio terminou empatado em 0 a 0. Um novo empate no próximo final de semana levará a decisão para os pênaltis. Quem vencer ficará com o título do Estadual. O duelo será na Arena, sábado (6), às 16h30min.