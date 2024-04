O empate em 0 a 0 no Alfredo Jaconi, diante do Grêmio, não diminuiu o otimismo do elenco do Juventude na busca pelo segundo título gaúcho de sua história. Após o confronto deste sábado (30), os jogadores da equipe alviverde destacaram o duelo tático e físico na final e valorizaram a atuação, mesmo sem o resultado positivo.