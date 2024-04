O Juventude não conseguiu encaminhar uma vantagem no jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. Contudo, o time vai muito vivo para buscar o bicampeonato em Porto Alegre. Na tarde deste sábado (30), no Estádio Alfredo Jaconi, o Alviverde empatou em 0 a 0 com o Tricolor. A equipe de Roger Machado finalizou mais e deu trabalho ao goleiro Caíque, porém não conseguiu balançar as redes.