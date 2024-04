O Juventude estava prestes a completar cinco anos de vida quando Celina Dal Pra Zengerling se juntou à torcida do time. Nascida em junho de 1918, hoje soma 105 anos de apoio ao clube. E defenderá a paixão in loco na decisão do Gauchão, na tarde deste sábado (30). Isso porque estará presente no Estádio Alfredo Jaconi no jogo contra o Grêmio. Com direito a camisa nova e o nome gravado nas costas. Durante a semana, a direção contatou a família e fez o convite para a fã alviverde.