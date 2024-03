O Juventude iniciou na tarde da última quarta-feira (27) a venda de ingressos para a final do Gauchão, que acontece no próximo sábado (30), contra o Grêmio, no Alfredo Jaconi. A movimentação de torcedores jaconeros nesta quinta-feira (28) era intensa e filas chegaram a se formar no estacionamento do estádio alviverde, no acesso aos sócios. Até o final da tarde, pouco mais de 7,5 mil ingressos haviam sido comercializados. Não havia especificação de quantos para cada time.