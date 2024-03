O técnico Roger Machado continua a rotina de treinamentos fechados à imprensa. Com isso, a escalação alviverde segue como mistério. O treinador terá um problema para escalar o time que enfrentará o Grêmio, no próximo sábado (30), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. O zagueiro Danilo Boza teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita e desfalca o time para o primeiro duelo da final do Gauchão.