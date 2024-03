Grêmio e Juventude começam a decidir o Gauchão no próximo sábado, às 16h30min, no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. O Tricolor bateu, na semifinal, o Caxias, enquanto o alviverde da Serra eliminou o Inter em pleno Beira-Rio. As duas equipes se encontraram bastante nas últimas temporadas.