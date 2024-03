Em princípio, foi apenas um susto. Substituídos na vitória por 3 a 2 sobre o Caxias, devido a problemas médicos, o atacante Gustavo Nunes e o volante Pepê serão reavaliados na tarde desta quarta (27) pelo departamento médico do Grêmio. Contudo, o exame preliminar realizado no vestiário logo após o jogo foi animador, e a tendência é de que ambos atuem normalmente no jogo de ida da final do Gauchão, neste sábado (30), contra o Juventude.