O Grêmio e os demais clubes da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) receberam na última terça-feira (26) um depósito de R$ 63 milhões como adiantamento da TV Globo pelo acordo dos direitos de transmissão do Brasileirão entre 2025 e 2029. Esta quantia significa 10% do valor fixo firmado no contrato com duração de cinco anos.