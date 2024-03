Enquanto Renato Portaluppi e os jogadores do Grêmio se preparam para a série de decisões que virão nos próximos dias no Gauchão, na Libertadores e em breve no Brasileirão, o clube também faz movimentos importantes há alguns metros do CT Luiz Carvalho. Em entrevista exclusiva concedida na última quinta-feira (21) a GZH, o presidente Alberto Guerra apresentou a realidade financeira do clube. Números que não ganham tanto destaque no dia a dia para a torcida, mas que se mostram importantes nos menores detalhes do resultado final. São essas decisões tomadas nos gabinetes que refletem diretamente no produto que será visto depois dentro de campo.