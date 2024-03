O Grêmio entrou na reta final de preparação para o duelo com o Caxias. O técnico Renato Portaluppi, com portões fechados, trabalha o time que estará em campo na próxima terça (26), na Arena. Um empate basta para o Grêmio se manter na briga pelo hepta Gaúcho. A equipe tem dúvidas na defesa e no meio-campo.