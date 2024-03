Pode apostar. O Grêmio repete na terça-feira (26) o mesmo time que jogou na partida de ida da semifinal do Gauchão contra o Caxias — com exceção de Villasanti, na seleção. Renato Portaluppi não tem motivo para mudar sua escalação. O único jogador que sofre contestações atualmente é Pepê. Só que o treinador gosta do seu futebol. Chegou a comparar ele com Maicon pelo bom trato que o volante tem com a bola.