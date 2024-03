Um desfalque certo do Grêmio para o jogo de volta da semifinal do Gauchão 2024, contra o Caxias, é o volante Villasanti. Ele foi convocado para a seleção paraguaia para o amistoso contra a Rússia, que será na segunda-feira (25), às 14h, no Estádio Lev Yashin, em Moscou.