O Grêmio terá uma novidade para o jogo de volta da semifinal do Gauchão contra o Caxias, na próxima terça-feira (26), na Arena. Sem Villasanti, que estará retornando de um amistoso na Rússia com a seleção do Paraguai, Renato Portaluppi terá de encontrar um novo parceiro para Pepê no meio de campo do Tricolor. O que abre a porta para que Dodi, Du Queiroz ou até mesmo o jovem Ronald tenha uma oportunidade de mostrar seu futebol antes do início da Libertadores.