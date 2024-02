Du Queiroz, que chegará a Porto Alegre na semana que vem para assinar com o Grêmio, é um jogador versátil, de característica que agrada ao técnico Renato Portaluppi. Antes de ser vinculado ao Zenit, o meio-campista de 24 anos ficou dos 13 até os 22 anos no Corinthians. Até chegar no Timão, precisou superar um contexto de violência na infância para brilhar nos gramados.