O Grêmio encaminhou o empréstimo do volante Du Queiroz junto ao Zenit, da Rússia. O jogador de 24 anos chegará na próxima semana a Porto Alegre para realização de exames médicos e assinatura do vínculo de um ano, com opção de compra por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões). A diretoria gremista e o staff do jogador confirmam as negociações e aguardam detalhes para o desfecho.