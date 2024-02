A ponta esquerda do ataque do Grêmio voltou a ser uma incógnita. Agora, além da ausência de Soteldo por lesão, o setor também ganhou o desfalque de Nathan Fernandes. O jovem deixou o gramado da Arena chorando durante o segundo tempo da vitória sobre o Novo Hamburgo. Exames de imagem apontaram uma entorse no tornozelo direito e um “edema significativo”, conforme a nota do clube.