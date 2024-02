Em reunião nesta quarta-feira (7), em São Paulo, os clubes da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) decidiram dar seguimento à negociação com a Globo pelos direitos de transmissão da Série A do Brasileirão entre 2025 e 2029. A oferta é de R$ 1,3 bilhão (mais gatilhos de pay-per-view), e a negociação agora avançará com o grupo de mídia.