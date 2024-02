O planejamento do Grêmio prevê utilização de titulares na próxima rodada do Gauchão, na partida de sábado (10), contra o São Luiz, na Arena. Desta maneira, o time deverá ter força máxima, dependendo apenas da recuperação do atacante Nathan Fernandes, que teve uma lesão no tornozelo direito e fará exame na tarde desta quarta-feira.