A noite de terça-feira (6), na Arena, quase terminou com o roteiro ideal para o Grêmio. Vitória por 2 a 0 e bom futebol contra o Novo Hamburgo, recuperação de João Pedro Galvão com a torcida e André Henrique novamente como destaque. Mas a lesão de Nathan Fernandes cria mais um problema para o ataque tricolor. Um problema ainda maior por já ter que lidar com a ausência de Soteldo, que só deve voltar a jogar em abril.